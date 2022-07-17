Юрий ВЕРНИДУБ: «Возвращение Ловрича – знаковый шаг для всей Украины»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о ходе второго этапа подготовки команды к сезону.

- Сбор проходит на великолепных футбольных полях, это самое главное для игроков. Новые футболисты понемногу начинают притираться друг к другу. Сыграли один спарринг с «Александрией», впереди поединок против «Ингульца». Поэтому все идет по плану, ребята хорошо настроены на работу, старательно работают, нет к ним по этому поводу никаких вопросов. Дай Бог, чтобы они так работали всегда.

- Как прокомментируете возвращение в Кривбасс хорватского защитника Ловрича?

– Думаю, это знаковый шаг для всей Украины. Несмотря на то, что Драган – гражданин другой страны, он не побоялся, вернулся в Кривой Рог, в «Кривбасс», клуб, в котором он работал и играл. И это говорит о том, что есть иностранцы, хорошо относящиеся к Украине в это нелегкое время. Он вернулся и работает. Это ответ для других наших украинских игроков, побоявшихся ехать назад. То есть это говорит о том, что со временем иностранцы также могут появляться в украинских клубах УПЛ. Это очень хороший знак, и я доволен, что он вернулся и работает с нами.

– Болельщики очень часто спрашивают, будут ли транслироваться контрольные матчи «Кривбасса» на сборах.

– Скажу так, мы посовещались и так решили. В настоящее время нам не хочется делать прямые трансляции. Извиняемся перед болельщиками, пусть они на нас не обижаются, мы – открытый клуб. Но все лучшие моменты, которые есть в наших матчах, вы сможете увидеть на наших официальных страницах благодаря медиа-отделу ФК «Кривбасс». Это еще раз говорит о том, что мы работаем с болельщиками. Знаем и чувствуем, что они за нас переживают, это очень приятно. Но сегодня мы так решили.