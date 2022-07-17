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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Ультрас Динамо говорили, что завидуют фанам Днепра»
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 04:29 |
127
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Ультрас Динамо говорили, что завидуют фанам Днепра»

Украинский форвард – о теплых отношениях с фанами «Днепра»

17 июля 2022, 04:29 |
127
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Ультрас Динамо говорили, что завидуют фанам Днепра»
Instagram. Роман Зозуля

Украинский футболист Роман Зозуля рассказал о своих отношениях с фанатами.

«Люди смотрят футбол по телевизору и видят, что фанаты палят файеры, дерутся и могут подумать, что они какие-нибудь дураки. А на самом деле нет. Я был в Днепре 5 лет и очень близко общался с ними – ну очень близко. С 2014 года они стали самыми близкими друзьями. Я с футболистами так не общался, как с ультрас.

Это люди совершенно разных профессий. К примеру, среди них есть детский врач. Они не курят и не пьют. Да, есть пьющие, но большинство - нет. Они занимаются спортом и очень умные. Мне нравится, что на них можно положиться. Они никогда не подведут. Есть друзья, которые могут тебе нож в спину воткнуть. А у них есть собственные понятия – они не подставят своего. Классные друзья. Я когда начал с ними общаться, так кайфонул. У меня был свой ресторан в Днепре, где работали только ультрас «Днепра». Каждый день мы только с ними и обедали, и ужинали, и гуляли – как-то так повелось.

У «Динамо» столь близкого общения ультрас с командой нет. Это только в «Днепре» так. У них был свой чат для ультрас, куда добавили нескольких футболистов: меня, Рому Безуса, если не ошибаюсь, Артема Федецкого и Жеку Селезнева. Вы понимаете, они пустили футболистов в свою семью, а с другой стороны, игроки пустили к себе.

Потому что всегда как: футболист и фанаты очень далеко друг от друга. В «Днепре» мы были как одна семья. Помню, ультрас «Динамо» приезжали в Днепр и говорили, что завидуют нам – они бы хотели, чтобы у них тоже было такое общение. Со временем, как я узнал, одного или двух игроков «Динамо» тоже добавили в чат. Вроде, Ярмоленко и еще кого-то, но я не знаю точно».

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Источник Трибуна
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