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  4. Источник: Металлист просматривает конголезского полузащитника
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 03:48 |
24
0

Источник: Металлист просматривает конголезского полузащитника

Ив Симон Памбу может продолжить карьеру в харьковском клубе

17 июля 2022, 03:48 |
24
0
Источник: Металлист просматривает конголезского полузащитника
Transfermarkt. Ив Симон Памбу

Как сообщает ТаТоТаке, на просмотре в харьковском «Металлисте» появился 26-летний полузащитник из Конго Ив Симон Памбу.

Конголезец начинал карьеру в итальянской «Реджине», за которую поиграл в Серии В. Затем он играл в «Гренобле», «Хапоэле» (Петах-Тиква), румынском «Газ-Метане». Два сезона Памбу выступал в словацком ДАКе. В 2017-м провел несколько матчей за сборную своей страны. Последний официальный матч африканец провел 26 мая 2021 года.

По амплуа Памбу – центральный полузащитник оборонного плана. Игровые характеристики – резкость, неуступчивость в отборе, рабочая левая нога.

Сообщается, что конголезец – не единственный африканец, интересующийся селекционной службой «Металлиста».

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Ив Симон Памбу Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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