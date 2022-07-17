Источник: Металлист просматривает конголезского полузащитника

Как сообщает ТаТоТаке, на просмотре в харьковском «Металлисте» появился 26-летний полузащитник из Конго Ив Симон Памбу.

Конголезец начинал карьеру в итальянской «Реджине», за которую поиграл в Серии В. Затем он играл в «Гренобле», «Хапоэле» (Петах-Тиква), румынском «Газ-Метане». Два сезона Памбу выступал в словацком ДАКе. В 2017-м провел несколько матчей за сборную своей страны. Последний официальный матч африканец провел 26 мая 2021 года.

По амплуа Памбу – центральный полузащитник оборонного плана. Игровые характеристики – резкость, неуступчивость в отборе, рабочая левая нога.

Сообщается, что конголезец – не единственный африканец, интересующийся селекционной службой «Металлиста».