ВИДЕО. Не побоялся войны. Хорватский защитник вернулся в Кривбасс

В расположение криворожского «Кривбасса» вернулся хорватский защитник Драган Ловрич.

Футболист уже тренируется с криворожской командой на втором сборе. Ловрич стал игроком «Кривбасса» в августе 2021 года.

«Я решил вернуться, и это, откровенно говоря, было непростым решением для меня. Прежде всего, это связано с моей семьей. Да, это был трудный шаг для всех нас, ведь семья для меня на первом месте. Благодарю Бога за ту поддержку, которую я получаю от родных, когда, например, травмировался, или же по жизни случаются какие-то невзгоды. Вот и в этот раз мы приняли это решение вместе.

Я хотел вернуться в Кривой Рог при первой же возможности. Знаю, что на меня рассчитывали. Понимаете, я только пришел в Кривбасс, сыграл немного матчей, и почти сразу получил тяжелую травму. Так вот, та поддержка и внимание, которое я испытал от игроков и руководства клуба, наверное, оставило в моем сердце особое отражение. Пришло время, когда я должен отблагодарить клуб. Когда мне позвонил директор и спросил, если возобновят чемпионат, ты с нами? Я поговорил с семьей и ответил, да», - отметил защитник.