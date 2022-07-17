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  4. ВИДЕО. Не побоялся войны. Хорватский защитник вернулся в Кривбасс
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 02:36 |
16
0

ВИДЕО. Не побоялся войны. Хорватский защитник вернулся в Кривбасс

Драган Ловрич продолжит карьеру в криворожском клубе

17 июля 2022, 02:36 |
16
0
ВИДЕО. Не побоялся войны. Хорватский защитник вернулся в Кривбасс
ФК Кривбасс. Драган Ловрич

В расположение криворожского «Кривбасса» вернулся хорватский защитник Драган Ловрич.

Футболист уже тренируется с криворожской командой на втором сборе. Ловрич стал игроком «Кривбасса» в августе 2021 года.

«Я решил вернуться, и это, откровенно говоря, было непростым решением для меня. Прежде всего, это связано с моей семьей. Да, это был трудный шаг для всех нас, ведь семья для меня на первом месте. Благодарю Бога за ту поддержку, которую я получаю от родных, когда, например, травмировался, или же по жизни случаются какие-то невзгоды. Вот и в этот раз мы приняли это решение вместе.

Я хотел вернуться в Кривой Рог при первой же возможности. Знаю, что на меня рассчитывали. Понимаете, я только пришел в Кривбасс, сыграл немного матчей, и почти сразу получил тяжелую травму. Так вот, та поддержка и внимание, которое я испытал от игроков и руководства клуба, наверное, оставило в моем сердце особое отражение. Пришло время, когда я должен отблагодарить клуб. Когда мне позвонил директор и спросил, если возобновят чемпионат, ты с нами? Я поговорил с семьей и ответил, да», - отметил защитник.

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Драган Ловрич Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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