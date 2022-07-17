Польша17 июля 2022, 02:18 |
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Рудько не помог. Лех неудачно стартовал в чемпионате Польши
Познаньский клуб проиграл на своем поле
17 июля 2022, 02:18 |
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В поединке 1 тура чемпионата Польши «Лех» на своем поле проиграл команде «Сталь» со счетом 0:2. Весь матч ворота познаньского клуба защищал украинец Артур Рудько.
На 14-й минуте Петр Влазло открыл счет, а во втором тайме Мацей Домански удвоил преимущество своей команды.
Георгий Цитаишвили, который также выступает за «Лех», не попал в заявку на матч.
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