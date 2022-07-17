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  4. Рудько не помог. Лех неудачно стартовал в чемпионате Польши
Польша
17 июля 2022, 02:18 |
36
0

Рудько не помог. Лех неудачно стартовал в чемпионате Польши

Познаньский клуб проиграл на своем поле

17 июля 2022, 02:18 |
36
0
Рудько не помог. Лех неудачно стартовал в чемпионате Польши
ФК Лех

В поединке 1 тура чемпионата Польши «Лех» на своем поле проиграл команде «Сталь» со счетом 0:2. Весь матч ворота познаньского клуба защищал украинец Артур Рудько.

На 14-й минуте Петр Влазло открыл счет, а во втором тайме Мацей Домански удвоил преимущество своей команды.

Георгий Цитаишвили, который также выступает за «Лех», не попал в заявку на матч.

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Источник Sport.ua
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