ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового

«Мехелен» у товариському поєдинку програв «Вольфсбургу» (3:4).

У першому таймі німецька команда забила всі 4 м'ячі, а «Мехелен» відповів лише одним голом, але яким. Марьян Швед вразив ворота німецького клубу прямим ударом з кутового.

Это вдохновило партнеров украинца еще на два забитых мяча в этом матче, в одном из которых принял участие и Швед. На его счету результативная передача.