Бельгия16 июля 2022, 20:03 |
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ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
Марьян оформил «гол+пас» в товарищеском матче
16 июля 2022, 20:03 |
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«Мехелен» у товариському поєдинку програв «Вольфсбургу» (3:4).
У першому таймі німецька команда забила всі 4 м'ячі, а «Мехелен» відповів лише одним голом, але яким. Марьян Швед вразив ворота німецького клубу прямим ударом з кутового.
Это вдохновило партнеров украинца еще на два забитых мяча в этом матче, в одном из которых принял участие и Швед. На его счету результативная передача.
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