Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
Бельгия
16 июля 2022, 20:03 |
986
0

ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового

Марьян оформил «гол+пас» в товарищеском матче

16 июля 2022, 20:03 |
986
0
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ФК Мехелен. Марьян Швед

«Мехелен» у товариському поєдинку програв «Вольфсбургу» (3:4).

У першому таймі німецька команда забила всі 4 м'ячі, а «Мехелен» відповів лише одним голом, але яким. Марьян Швед вразив ворота німецького клубу прямим ударом з кутового.

Это вдохновило партнеров украинца еще на два забитых мяча в этом матче, в одном из которых принял участие и Швед. На его счету результативная передача.

По теме:
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Шахтер объявил все спарринги на первом сборе в Нидерландах
Динамо U-19 разгромило киевский Арсенал в контрольном матче
Марьян Швед Вольфсбург Мехелен товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Другие виды | 16 июля 2022, 09:38 4
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр

Даниилу Фильченко пришлось довольствоваться серебряной наградой

Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Футбол | 16 июля 2022, 17:50 6
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер

Ярослав снова будет носить «оранжево-черные» цвета

Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Бокс | 16.07.2022, 16:35
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 16.07.2022, 14:30
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 16.07.2022, 08:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59 1
Футбол
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
14.07.2022, 17:23 2
Футбол
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
16.07.2022, 12:05 5
Футбол
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
16.07.2022, 00:55 4
Футбол
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 6
Футбол
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
16.07.2022, 14:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем