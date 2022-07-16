WTA16 июля 2022, 18:55 |
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ЦУРЕНКО: «Иногда безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом»
Украинская теннисистка – о снятии с четвертьфинала
16 июля 2022, 18:55 |
291
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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала снятие с турнира в Будапеште.
«Иногда мое безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом.
P.S. Украина победит. Работаем дальше», – написала Леся в инстаграме.
Отметим, что Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала против Юлии Путинцевой из Казахстана.
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