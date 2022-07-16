ЦУРЕНКО: «Иногда безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала снятие с турнира в Будапеште.

«Иногда мое безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом.

P.S. Украина победит. Работаем дальше», – написала Леся в инстаграме.

Отметим, что Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала против Юлии Путинцевой из Казахстана.