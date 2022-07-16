Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ЦУРЕНКО: «Иногда безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом»
WTA
16 июля 2022, 18:55 |
291
0

ЦУРЕНКО: «Иногда безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом»

Украинская теннисистка – о снятии с четвертьфинала

16 июля 2022, 18:55 |
291
0
ЦУРЕНКО: «Иногда безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала снятие с турнира в Будапеште.

«Иногда мое безудержное желание играть берет верх над здравым смыслом.

P.S. Украина победит. Работаем дальше», – написала Леся в инстаграме.

Отметим, что Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала против Юлии Путинцевой из Казахстана.

По теме:
Сине-желтая лента работает. Крунич пробилась в финал турнира в Будапеште
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
Леся Цуренко WTA Будапешт lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Другие виды | 16 июля 2022, 09:38 4
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр

Даниилу Фильченко пришлось довольствоваться серебряной наградой

Анастасия БРЫЗГИНА: «Луганск был, есть и всегда будет Украиной»
Другие виды | 16 июля 2022, 12:53 2
Анастасия БРЫЗГИНА: «Луганск был, есть и всегда будет Украиной»
Анастасия БРЫЗГИНА: «Луганск был, есть и всегда будет Украиной»

Украинская легкоатлетка высказалась о войне

ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Футбол | 16.07.2022, 04:20
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
Теннис | 16.07.2022, 16:02
Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.07.2022, 23:59
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
16.07.2022, 14:40
Теннис
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
14.07.2022, 18:11 1
Война
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
16.07.2022, 08:00 2
Футбол
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
15.07.2022, 16:32 20
Футбол
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
15.07.2022, 10:04 4
Футбол
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
14.07.2022, 17:23 2
Футбол
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем