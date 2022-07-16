Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону

«Бавария» сообщила, что достигла устной договоренности с «Барселоной» о переходе Роберта Левандовски.

Сообщается, что контракт все еще находится на рассмотрении.

Левандовски уже попрощался с одноклубниками, официально о трансферер будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.