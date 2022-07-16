Германия16 июля 2022, 18:47 |
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Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону
Главный трансфер летнего межсезонья
16 июля 2022, 18:47 |
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«Бавария» сообщила, что достигла устной договоренности с «Барселоной» о переходе Роберта Левандовски.
Сообщается, что контракт все еще находится на рассмотрении.
Левандовски уже попрощался с одноклубниками, официально о трансферер будет объявлено в ближайшее время.
В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.
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