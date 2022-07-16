Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону
Германия
16 июля 2022, 18:47 |
314
0

Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону

Главный трансфер летнего межсезонья

16 июля 2022, 18:47 |
314
0
Бавария подтвердила переход Левандовски в Барселону
ФК Бавария Мюнхен. Роберт Левандовски

«Бавария» сообщила, что достигла устной договоренности с «Барселоной» о переходе Роберта Левандовски.

Сообщается, что контракт все еще находится на рассмотрении.

Левандовски уже попрощался с одноклубниками, официально о трансферер будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.

По теме:
Источник: Ракицкий возвращается в Шахтер
Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси хотел подписать меня еще в 2016 году»
Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии
Барселона трансферы Роберт Левандовски Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Футбол | 16 июля 2022, 04:20 1
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола

Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти начался цирк

Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Футбол | 16 июля 2022, 00:55 4
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта

Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет

К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
Футбол | 16.07.2022, 13:10
К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Футбол | 16.07.2022, 11:47
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 16.07.2022, 08:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
15.07.2022, 01:38 7
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 4
Другие виды
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
16.07.2022, 12:05 5
Футбол
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
15.07.2022, 10:04 4
Футбол
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
15.07.2022, 22:49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем