Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче

Нападающий бельгийского «Левена» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич принял участие в товарищеском матче против «Лестера» и даже отличился результативным действием.

На 90+1-й минуте при ничейном счете он забил третий гол своей команды, но Джейми Варди сумел вырвать ничью в этой встрече.

В прошлом сезоне Кухаревич сыграл семь матчей за бельгийскую команду, голов не забивал.

Товарищеский матч

«Левен» – «Лестер» – 3:3

Голы: Аль-Тамари (1), Нсинги (12), Кухаревич (91) – Дьюсбери-Холл (51), Дака (59), Варди (101).