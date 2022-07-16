Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Украинец едва не принес своей команде победу
Нападающий бельгийского «Левена» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич принял участие в товарищеском матче против «Лестера» и даже отличился результативным действием.
На 90+1-й минуте при ничейном счете он забил третий гол своей команды, но Джейми Варди сумел вырвать ничью в этой встрече.
В прошлом сезоне Кухаревич сыграл семь матчей за бельгийскую команду, голов не забивал.
Товарищеский матч
«Левен» – «Лестер» – 3:3
Голы: Аль-Тамари (1), Нсинги (12), Кухаревич (91) – Дьюсбери-Холл (51), Дака (59), Варди (101).
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