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  4. Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Англия
16 июля 2022, 18:13 |
1075
1

Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче

Украинец едва не принес своей команде победу

16 июля 2022, 18:13 |
1075
1
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Ауд-Хеверле Левен. Николай Кухаревич

Нападающий бельгийского «Левена» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич принял участие в товарищеском матче против «Лестера» и даже отличился результативным действием.

На 90+1-й минуте при ничейном счете он забил третий гол своей команды, но Джейми Варди сумел вырвать ничью в этой встрече. 

В прошлом сезоне Кухаревич сыграл семь матчей за бельгийскую команду, голов не забивал.

Товарищеский матч 

«Левен» – «Лестер» – 3:3
Голы: Аль-Тамари (1), Нсинги (12), Кухаревич (91) – Дьюсбери-Холл (51), Дака (59), Варди (101).

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Николай Кухаревич Ауд-Хеверле Левен Лестер товарищеские матчи
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Источник Sport.ua
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Матч товарищей аж в 101 минуту
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