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  4. Аргентина рулит. Известны финалисты грунтового турнира в Бостаде
ATP
16 июля 2022, 17:25 |
132
0

Аргентина рулит. Известны финалисты грунтового турнира в Бостаде

Пабло Карреньо-Буста и Андрей Рублев покидают соревнования

16 июля 2022, 17:25 |
132
0
Аргентина рулит. Известны финалисты грунтового турнира в Бостаде
ATP. Себастьян Баэс

Состоялись полуфиналы в рамках грунтового турнира ATP 250 в Бостаде.

В матче за титул встретятся два аргентинца, которые выбили сеяных противников.

Бостад. Полуфинал

 Франсиско Черундоло –  Пабло Карреньо-Буста [6] – 6:3, 6:2
 Себастьян Баэс [8] – Андрей Рублев [2] – 6:2, 6:4

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Источник Sport.ua
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