Аргентина рулит. Известны финалисты грунтового турнира в Бостаде

Состоялись полуфиналы в рамках грунтового турнира ATP 250 в Бостаде.

В матче за титул встретятся два аргентинца, которые выбили сеяных противников.

Бостад. Полуфинал

Франсиско Черундоло – Пабло Карреньо-Буста [6] – 6:3, 6:2

Себастьян Баэс [8] – Андрей Рублев [2] – 6:2, 6:4