ATP16 июля 2022, 17:25 |
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Аргентина рулит. Известны финалисты грунтового турнира в Бостаде
Пабло Карреньо-Буста и Андрей Рублев покидают соревнования
16 июля 2022, 17:25 |
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Состоялись полуфиналы в рамках грунтового турнира ATP 250 в Бостаде.
В матче за титул встретятся два аргентинца, которые выбили сеяных противников.
Бостад. Полуфинал
Франсиско Черундоло – Пабло Карреньо-Буста [6] – 6:3, 6:2
Себастьян Баэс [8] – Андрей Рублев [2] – 6:2, 6:4
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