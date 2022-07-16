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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 17:00 | Обновлено 16 июля 2022, 17:24
651
0

Динамо прибыло в Лодзь, где сыграет матч с Фенербахче

Киевляне уже в Польше

16 июля 2022, 17:00 | Обновлено 16 июля 2022, 17:24
651
0
Динамо прибыло в Лодзь, где сыграет матч с Фенербахче
ФК Динамо Киев

Сыграв заключительный контрольный матч в рамках летнего тренировочного сбора, против бельгийского «Антверпена» (1:2), киевское «Динамо» на следующий день взяло курс на польский Лодзь, где откроет для себя сезон-2022/2023 поединком 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фенербахче».

Перелет из Брюсселя в Лодзь занял 2,5 часа. Польский город, расположенный в центре страны, встретил динамовскую делегацию дождливой погодой.

Матч «Динамо» – «Фенербахче» состоится в среду, 20 июля, на городском стадионе имени Владислава Крола, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Динамо Киев
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