Динамо прибыло в Лодзь, где сыграет матч с Фенербахче

Сыграв заключительный контрольный матч в рамках летнего тренировочного сбора, против бельгийского «Антверпена» (1:2), киевское «Динамо» на следующий день взяло курс на польский Лодзь, где откроет для себя сезон-2022/2023 поединком 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Фенербахче».

Перелет из Брюсселя в Лодзь занял 2,5 часа. Польский город, расположенный в центре страны, встретил динамовскую делегацию дождливой погодой.

Матч «Динамо» – «Фенербахче» состоится в среду, 20 июля, на городском стадионе имени Владислава Крола, начало – в 21:00 по киевскому времени.