Сине-желтая лента работает. Крунич пробилась в финал турнира в Будапеште

Сербка Александра Крунич, которая на турнире играет с сине-желтой ленточкой, в двух сетах переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана, которая вчера остановила травмированную Лесю Цуренко.

Будапешт. Полуфинал

Александра Крунич (Сербия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:2

В финале Крунич сразится против Бернарды Перы (США) или Анны Бондар (Венгрия).

Александра впервые в карьере дошла до финала на грунтовом турнире WTA. Ранее у нее был один титул на траве.