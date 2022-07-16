Сине-желтая лента работает. Крунич пробилась в финал турнира в Будапеште
Сербская теннисистка оказалась сильнее Юлии Путинцевой
Сербка Александра Крунич, которая на турнире играет с сине-желтой ленточкой, в двух сетах переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана, которая вчера остановила травмированную Лесю Цуренко.
Будапешт. Полуфинал
Александра Крунич (Сербия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:2
В финале Крунич сразится против Бернарды Перы (США) или Анны Бондар (Венгрия).
Александра впервые в карьере дошла до финала на грунтовом турнире WTA. Ранее у нее был один титул на траве.
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