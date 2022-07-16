Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
WTA
16 июля 2022, 16:02 |
143
0

Стали известны финалистки на турнире в Лозанне

Титул разыграют представительницы Сербии и Хорватии

16 июля 2022, 16:02 |
143
0
Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Данилович

Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 250 в Лозанне.

Сербка Ольга Данилович, которая стартовала в квалификации, уверенно обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Во второй встрече хорватка Петра Мартич в трех сетах одолела шестую сеяную Каролин Гарсию из Франции.

Лозанна. Полуфинал

 Ольга Данилович [WC] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2
 Петра Мартич –  Каролин Гарсия [6] –  6:4, 1:6, 6:3

По теме:
Ястремская не сыграет на соревнованиях в Лозанне
Халеп идет за вторым титулом. Известны все четвертьфиналистки на Уимблдоне
Битва немок. Известна половина участниц 1/4 финала на Уимблдоне
WTA Лозанна Ольга Данилович Анастасия Потапова Петра Мартич Каролин Гарсия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
Теннис | 15 июля 2022, 22:12 1
Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах
Сачко проиграл лидеру посева на турнире в Нидерландах

Виталий не смог выйти в полуфинал челленджера

ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
Футбол | 16 июля 2022, 11:47 1
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор
ОФИЦИАЛЬНО. Шацких возглавил Пахтакор

Бывший форвард «Динамо» возглавил самый титулованный клуб Узбекистана

Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Футбол | 15.07.2022, 23:17
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Футбол | 16.07.2022, 04:20
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Другие виды | 16.07.2022, 09:38
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
15.07.2022, 15:30 1
Футбол
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
15.07.2022, 01:38 7
Футбол
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
15.07.2022, 22:49
Война
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
15.07.2022, 07:52 1
Война
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
14.07.2022, 18:11 1
Война
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
15.07.2022, 10:04 4
Футбол
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
16.07.2022, 00:55 4
Футбол
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
15.07.2022, 19:11 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем