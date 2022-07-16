Стали известны финалистки на турнире в Лозанне

Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 250 в Лозанне.

Сербка Ольга Данилович, которая стартовала в квалификации, уверенно обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Во второй встрече хорватка Петра Мартич в трех сетах одолела шестую сеяную Каролин Гарсию из Франции.

Лозанна. Полуфинал



Ольга Данилович [WC] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2

Петра Мартич – Каролин Гарсия [6] – 6:4, 1:6, 6:3