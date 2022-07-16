WTA16 июля 2022, 16:02 |
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Стали известны финалистки на турнире в Лозанне
Титул разыграют представительницы Сербии и Хорватии
16 июля 2022, 16:02 |
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 250 в Лозанне.
Сербка Ольга Данилович, которая стартовала в квалификации, уверенно обыграла россиянку Анастасию Потапову.
Во второй встрече хорватка Петра Мартич в трех сетах одолела шестую сеяную Каролин Гарсию из Франции.
Лозанна. Полуфинал
Ольга Данилович [WC] – Анастасия Потапова – 6:3, 6:2
Петра Мартич – Каролин Гарсия [6] – 6:4, 1:6, 6:3
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