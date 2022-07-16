Англия16 июля 2022, 15:25 |
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ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
Они уже отправлены военным
16 июля 2022, 15:25 |
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Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.
Легионер английского клуба полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд «Львы на джипе» организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.
Сообщается, что они уже отправлены украинским военным.
Отметим, что «Эвертон» и «Динамо» сыграют товарищеский поединок 29 июля на домашнем стадионе ирисок в Ливерпуле.
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