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  4. ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
Англия
16 июля 2022, 15:25 |
1048
1

ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии

Они уже отправлены военным

16 июля 2022, 15:25 |
1048
1
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.

Легионер английского клуба полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд «Львы на джипе» организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.

Сообщается, что они уже отправлены украинским военным.

Отметим, что «Эвертон» и «Динамо» сыграют товарищеский поединок 29 июля на домашнем стадионе ирисок в Ливерпуле.

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Виталий Миколенко Эвертон российско-украинская война
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