ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко купил семь пикапов для украинской армии.

Легионер английского клуба полностью оплатил стоимость авто, а благотворительный фонд «Львы на джипе» организовал логистику и подготовку внедорожников на СТО.

Сообщается, что они уже отправлены украинским военным.

Отметим, что «Эвертон» и «Динамо» сыграют товарищеский поединок 29 июля на домашнем стадионе ирисок в Ливерпуле.