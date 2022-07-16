ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы

16 июля Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают первую годовщину своей свадьбы. Пара вступила в брак в прошлом году в швейцарском городе Ньон.

«С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь», – написала Элина в инстаграме.

Отметим, что Свитолина и Монфис в октябре ждут первого ребенка.