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  4. ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
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16 июля 2022, 14:40 |
783
0

ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы

Пара уже ждет ребенка

16 июля 2022, 14:40 |
783
0
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
Instagram. Свитолина и Монфис

16 июля Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают первую годовщину своей свадьбы. Пара вступила в брак в прошлом году в швейцарском городе Ньон.

«С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь», – написала Элина в инстаграме.

Отметим, что Свитолина и Монфис в октябре ждут первого ребенка.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис lifestyle
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Источник Sport.ua
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