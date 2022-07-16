Динамо U-19 разгромило киевский Арсенал в контрольном матче

Киевское «Динамо» U-19 провело очередной контрольный матч на тренировочной базе клуба в Вите-Литовской.

Очередным соперником «бело-синих» был киевский «Арсенал», который готовится в новом сезоне принять участие в чемпионате Киевской области.

«Динамовцы» одержали разгромную победу со счетом 3:0. Игорь Горбач отличился дублем, еще один гол на счету Дмитрия Кремчанина.

Контрольный матч

«Динамо» U19 – ФА «Арсенал» (Киев) – 3:0

Голы: Кремчанин (65), Горбач (80, 85)

Состав «Динамо»: Игнатенко (Косач, 46) – Котуха (Малыш, 46), Филатов (Чернышов, 65), Сизонюк (Федоренко, 46), Белоконь (Цилык, 46) – Саленко (Бойченюк, 46), Василец (Грохольский, 46), Янчишин (Тетеря, 67) – Килевой (Слесарь, 69), Кремчанин – Дзень (Горбач, 46).