Двусторонка сборной: команда Шахрайчука с камбэком победила команду Симчука

Сегодня, 16 июля, национальная сборная Украины провела четвертую двустороннюю игру в рамках тренировочного сбора в Киеве. Этот поединок оказался, пожалуй, самым напряженным среди прошедших ранее подобных встреч. Команда Вадима Шахрайчука победила команду Константина Симчука, совершив камбэк со счета 0:2.

«Синие» – «Желтые» – 4:3 (1:2)

Шайбы: 0:1 – Сеник. 0:2 – Толстушко. 1:2 – Разумов. 2:2 – Пересунько. 2:3 – Ружников. 3:3 – Мазур. 4:3 – Ступак

Вратари: Кубрицкий, Сердюк, Люльчук

«Синие»: Гребеник – Нименко, Пересунько – Мазур – Денискин; Воронин – Варава, Разумов – Ступак – Ворона. Тренер – Вадим Шахрайчук

«Желтые»: Толстушко – Матусевич, Михнов – М. Симчук – Панченко; Логач – Горлушко, Ружников – Говорушко – Сеник, Грабовецкий. Тренер – Константин Симчук.

В преддверии этого матча Вадим Шахрайчук решил немного изменить сочетание звеньев. В частности, впервые за время сбора изменилась первая тройка нападения: в сочетании с Александром Пересунько и Вадимом Мазуром играл Андрей Денискин, а Андрея Михнова тренер перевел к молодым Михаилу Симчуку и Ярославу Панченко. Выделить также следует, что в первой паре защитников за «Синих» вместе с Артемом Гребеником действовал Дмитрий Нименко. Вратарь Сергей Писаренко пропустил встречу из-за вирусного заболевания.

Желтые доминировали на протяжении всей первой половины матча, однако свое преимущество материализовали лишь в две шайбы на старте матча. Пропустила команда Симчука после того, как Максим Разумов отобрал шайбу на собственной половине, скрылся «один в ноль» и мастерски пробил справа в дальнюю «девятку».

Во второй половине Разумов, сделав две результативные передачи, стал главным героем встречи. Его команда совершила камбэк, победила 4:3, а сам Максим реабилитировался за неудачную двусторонку недельной давности, когда его двойное удаление стало решающим в победе соперников.

Следующую двустороннюю игру сборная Украины проведет в субботу, 23 июля.