ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер

1. Шахтер объявил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов

2. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

3. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед

4. Прогноз на матч Интер – Монако

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.