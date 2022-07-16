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Другие новости
16 июля 2022, 10:27 | Обновлено 16 июля 2022, 10:30
153
0

ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 июля 2022, 10:27 | Обновлено 16 июля 2022, 10:30
153
0
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Шахтер объявил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
2. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
3. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
4. Прогноз на матч Интер – Монако

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Источник Sport.ua
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