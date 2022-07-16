Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Слован арендовал Таловерова у Славии
Другие новости
16 июля 2022, 09:57 | Обновлено 16 июля 2022, 10:07
238
0

ОФИЦИАЛЬНО. Слован арендовал Таловерова у Славии

Защитник молодежной сборной Украины переезжает из Праги в Либерец

16 июля 2022, 09:57 | Обновлено 16 июля 2022, 10:07
238
0
ОФИЦИАЛЬНО. Слован арендовал Таловерова у Славии
ФК Слован Либерец. Максим Таловеров

22-летний украинский защитник Максим Таловеров перешел из пражской «Славии» в «Слован» Либерец.

Защитник молодежной сборной Украины будет выступать за чешскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Во второй половине прошлого розыгрыша чемпионата Чехии Таловеров провел 7 матчей за «Славию».

По теме:
Защитник Динамо близок к подписанию контракта с Пюником
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал Кулибали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Ювентуса поехал за океан и будет выступать в MLS
Максим Таловеров Славия Прага Слован Либерец трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Слован Либерец
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Бокс | 15 июля 2022, 19:36 11
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»

Сергей Городничев недоволен позицией известных боксеров

ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
Футбол | 16 июля 2022, 10:27 0
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Юрай САНИТРА: «Пидручному уволиться со службы было сложнее, чем другим»
Биатлон | 16.07.2022, 10:22
Юрай САНИТРА: «Пидручному уволиться со службы было сложнее, чем другим»
Юрай САНИТРА: «Пидручному уволиться со службы было сложнее, чем другим»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Футбол | 15.07.2022, 16:32
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Футбол | 16.07.2022, 00:55
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
15.07.2022, 01:38 7
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
14.07.2022, 19:19 2
Теннис
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 8
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
16.07.2022, 08:00 2
Футбол
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
15.07.2022, 14:41 4
Теннис
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
14.07.2022, 17:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
15.07.2022, 12:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем