Другие новости16 июля 2022, 09:57 | Обновлено 16 июля 2022, 10:07
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ОФИЦИАЛЬНО. Слован арендовал Таловерова у Славии
Защитник молодежной сборной Украины переезжает из Праги в Либерец
16 июля 2022, 09:57 | Обновлено 16 июля 2022, 10:07
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22-летний украинский защитник Максим Таловеров перешел из пражской «Славии» в «Слован» Либерец.
Защитник молодежной сборной Украины будет выступать за чешскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Во второй половине прошлого розыгрыша чемпионата Чехии Таловеров провел 7 матчей за «Славию».
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