ОФИЦИАЛЬНО. Слован арендовал Таловерова у Славии

22-летний украинский защитник Максим Таловеров перешел из пражской «Славии» в «Слован» Либерец.

Защитник молодежной сборной Украины будет выступать за чешскую команду на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Во второй половине прошлого розыгрыша чемпионата Чехии Таловеров провел 7 матчей за «Славию».