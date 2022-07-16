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Лига чемпионов
16 июля 2022, 12:21 |
91
0

Карабах – Цюрих. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Противостояние чемпионов Азербайджана и Швейцарии

16 июля 2022, 12:21 |
91
0
Карабах – Цюрих. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

Во вторник, 19 июля, в азербайджанском Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Карабах» примет швейцарский «Цюрих». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Карабах

 

Девятикратный чемпион Азербайджана по итогам прошлого сезона оформил золотой дубль, выиграв помимо чемпионата еще и национальный Кубок. Причем выиграть титул, позволивший выйти в квалификацию Лиги чемпионов, команде Гурбана Гурбанова удалось с 19-очковым преимуществом над ближайшим преследователем.

«Карабах» – первый в истории азербайджанский клуб, прошедший в групповой этап Лиги чемпионов, что удалось сделать в сезоне 2017/18. В этой кампании «Скакуны» стартовали с первого отборочного раунда, в котором прошли польский «Лех» (0:1, 5:1). Причем первую встречу на выезде чемпион Азербайджана проиграл, однако во второй нанес сопернику разгромное поражение.

Цюрих

 

Клуб из одноименного города является одним из самых титулованных клубов Швейцарии. Команда Франко Фоды по итогам прошлого сезона 13-й раз выиграла чемпионский титул, опередив «Базель», который завоевал серебряные медали, на 14 очков.

Дважды в истории «Цюрих» играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов, однако было это более 40 лет назад. Сейчас же для этого клуба будет большим достижением  даже выход в групповой раунд Лиги чемпионов. И это неудивительно, ведь букмекеры считают, что у «Карабаха» больше шансов выйти победителем из противостояния.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Карабах» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.15 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Карабах»: Магомедалиев – Вешович, Медина, Медведев, Джафаркулиев, Озобич, Ричард, Янкович, Кади, Зубир, Ваджи.

«Цюрих»: Брехер – Камбери, Алити, Криезиу, Боранияшевич, Сельнес, Зайлер, Маркезано, Герреро, Ньото, Тосин.

19 июля, вторник

«Карабах» – «Цюрих»
Баку. Стадион «Тофик Бахрамов». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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