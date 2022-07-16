ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился опытным защитником из Порту

Защитник Шансель Мбемба совершил трансфер из португальского «Порту» во французский клуб «Марсель».

27-летний футболист сборной ДР Конго переехал во Францию на правах свободного агента.

Мбемба подписал контракт до 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 млн евро.

В минувшем сезоне Мбемба сыграл за «Порту» в 46 матчах и забил 2 гола во всех турнирах и забил 2 гола.