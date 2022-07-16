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Франция
16 июля 2022, 06:05 | Обновлено 16 июля 2022, 06:17
123
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился опытным защитником из Порту

Шансель Мбемба подписал контракт до лета 2025 года

16 июля 2022, 06:05 | Обновлено 16 июля 2022, 06:17
123
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился опытным защитником из Порту
ФК Марсель. Шансель Мбемба

Защитник Шансель Мбемба совершил трансфер из португальского «Порту» во французский клуб «Марсель».

27-летний футболист сборной ДР Конго переехал во Францию на правах свободного агента.

Мбемба подписал контракт до 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 млн евро.

В минувшем сезоне Мбемба сыграл за «Порту» в 46 матчах и забил 2 гола во всех турнирах и забил 2 гола.

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Шансель Мбемба Марсель Порту трансферы Лиги 1 трансферы свободный агент
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Источник ФК Марсель
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