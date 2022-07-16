ОФИЦИАЛЬНО. Марсель усилился опытным защитником из Порту
Шансель Мбемба подписал контракт до лета 2025 года
Защитник Шансель Мбемба совершил трансфер из португальского «Порту» во французский клуб «Марсель».
27-летний футболист сборной ДР Конго переехал во Францию на правах свободного агента.
Мбемба подписал контракт до 2025 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 17 млн евро.
В минувшем сезоне Мбемба сыграл за «Порту» в 46 матчах и забил 2 гола во всех турнирах и забил 2 гола.
📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2022
🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗜𝗜
✍️ « 𝗠𝗼𝗯𝗲𝘁𝗶 𝘆𝗮 𝘀𝗶𝗸𝗮 » 🇨🇩#BienvenueSurMars 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹 𝗠𝗯𝗲𝗺𝗯𝗮 👩🚀🪐 pic.twitter.com/wDlH5gHbHQ
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