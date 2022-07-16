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16 июля 2022, 04:20 | Обновлено 16 июля 2022, 04:34
287
0

ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола

Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти начался цирк

16 июля 2022, 04:20 | Обновлено 16 июля 2022, 04:34
287
0
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
YouTube

Смешным оказался в Нигерии финальный матч чемпионата штата Огун между командами «Ремо Старз» и «Иджебу Юнайтед».

Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти начался цирк.

При одном из ударов вратарь стоял на линии ворот без движения и пропустил гол. А затем игрок команды «Ремо Старз» отправил мяч с пенальти в аут и театрально схватился за голову.

ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола

 

 

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Источник Sport.ua
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