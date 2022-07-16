Другие новости16 июля 2022, 04:20 | Обновлено 16 июля 2022, 04:34
287
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ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти начался цирк
16 июля 2022, 04:20 | Обновлено 16 июля 2022, 04:34
287
0
Смешным оказался в Нигерии финальный матч чемпионата штата Огун между командами «Ремо Старз» и «Иджебу Юнайтед».
Основное время поединка завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти начался цирк.
При одном из ударов вратарь стоял на линии ворот без движения и пропустил гол. А затем игрок команды «Ремо Старз» отправил мяч с пенальти в аут и театрально схватился за голову.
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
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