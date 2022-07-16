ХАЦКЕВИЧ: «Йовичевич клялся в любви Карпатам, Днепру-1, а перешел в Шахтер»
Экс-наставник «Динамо» считает, что повлияло знакомство хорвата со Срной
Экс-наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал назначение хорватского специалиста Игоря Йовичевича главным тренером донецкого «Шахтера»:
«Он клялся в любви «Карпатам», потом клялся в любви «Днепру-1», а сейчас переходит в «Шахтер». Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство с Срной.
Кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио Срна? Придираться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что он готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение.
Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов – не достижение Йовичевича, но посмотрим на «Шахтер» с молодыми футболистами».
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