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  4. Александр БУБЛИК: «Здорово оказаться снова в полуфинале Ньюпорта»
ATP
16 июля 2022, 02:22 | Обновлено 16 июля 2022, 02:32
28
0

Александр БУБЛИК: «Здорово оказаться снова в полуфинале Ньюпорта»

Казахстанец в четвертьфинале турнира в Ньюпорте взял реванш у Энди Маррея

16 июля 2022, 02:22 | Обновлено 16 июля 2022, 02:32
28
0
Александр БУБЛИК: «Здорово оказаться снова в полуфинале Ньюпорта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Ньюпорте обыграл Энди Маррея (7:5, 6:4) и с юмором прокомментировал свою победу:

«Здорово оказаться снова в полуфинале. Я никогда тут раньше не проигрывал», - сказал он с улыбкой, намекая на свой рекорд 1:0 в полуфиналах Ньюпорта. «Я тут всего на неделю, поэтому я буду стараться сыграть как можно больше матчей».

Ранее Бублик встречался с Сэром Энди в 1/8 финала травяного турнира в Штутгарте, где победу одержал британец. Поэтому эту свежую победу Александра можно считать полноценным реваншем.

За право сыграть в финале Ньюпорта Александр Бублик встретится с австралийцем Джейсоном Кублером. Стоит отметить, что для 29-летнего Джейсона это будет первый полуфинал на уровне АТР. Матч состоится 16 июля, не ранее 21:30 по Киеву. 

 

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Александр Бублик Энди Маррей ATP Ньюпорт
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Источник ATP Tour
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