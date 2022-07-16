Александр БУБЛИК: «Здорово оказаться снова в полуфинале Ньюпорта»

Казахстанский теннисист Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Ньюпорте обыграл Энди Маррея (7:5, 6:4) и с юмором прокомментировал свою победу:

«Здорово оказаться снова в полуфинале. Я никогда тут раньше не проигрывал», - сказал он с улыбкой, намекая на свой рекорд 1:0 в полуфиналах Ньюпорта. «Я тут всего на неделю, поэтому я буду стараться сыграть как можно больше матчей».

Ранее Бублик встречался с Сэром Энди в 1/8 финала травяного турнира в Штутгарте, где победу одержал британец. Поэтому эту свежую победу Александра можно считать полноценным реваншем.

За право сыграть в финале Ньюпорта Александр Бублик встретится с австралийцем Джейсоном Кублером. Стоит отметить, что для 29-летнего Джейсона это будет первый полуфинал на уровне АТР. Матч состоится 16 июля, не ранее 21:30 по Киеву.