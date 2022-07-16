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  4. Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 00:25 | Обновлено 16 июля 2022, 00:41
219
2

Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1

Игорь Цыганык сообщил, что Невен Джурасек согласился на трансфер

16 июля 2022, 00:25 | Обновлено 16 июля 2022, 00:41
219
2
Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
СК Днепр-1. Невен Джурасек

Хорватский хавбек Невен Джурасек в ближайшее время перейдет из «Днепра-1» в донецкий Шахтер.

Журналист Игорь Цыганык сообщил: «Еще один переход из «Днепра-1» в «Шахтер». Джурасек решил продолжить карьеру в донецком клубе. Хорватская диаспора в «Шахтере» увеличивается».

Напомним, недавно в том же направлении перебрался новый наставник горняков Игор Йовичевич, а директором клуба является еще один хорват Дарио Срна.

В минувшем сезоне УПЛ, который не был завершен, Джурасек осенью сыграл за «Днепр-1» 18 матчей, а весной ушел в аренду в словенскую «Олимпию» из Любляны (6 матчей, снова без забитых голов).

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Невен Джурасек Игорь Цыганык Игор Йовичевич трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Шахтер Донецк
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Сергей Ионов
Спорт.юа, а для вас існують світові ігри?
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