Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1

Хорватский хавбек Невен Джурасек в ближайшее время перейдет из «Днепра-1» в донецкий Шахтер.

Журналист Игорь Цыганык сообщил: «Еще один переход из «Днепра-1» в «Шахтер». Джурасек решил продолжить карьеру в донецком клубе. Хорватская диаспора в «Шахтере» увеличивается».

Напомним, недавно в том же направлении перебрался новый наставник горняков Игор Йовичевич, а директором клуба является еще один хорват Дарио Срна.

В минувшем сезоне УПЛ, который не был завершен, Джурасек осенью сыграл за «Днепр-1» 18 матчей, а весной ушел в аренду в словенскую «Олимпию» из Любляны (6 матчей, снова без забитых голов).