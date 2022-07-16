Источник: число хорватов в Шахтере увеличится, хавбек перейдет из Днепра-1
Игорь Цыганык сообщил, что Невен Джурасек согласился на трансфер
Хорватский хавбек Невен Джурасек в ближайшее время перейдет из «Днепра-1» в донецкий Шахтер.
Журналист Игорь Цыганык сообщил: «Еще один переход из «Днепра-1» в «Шахтер». Джурасек решил продолжить карьеру в донецком клубе. Хорватская диаспора в «Шахтере» увеличивается».
Напомним, недавно в том же направлении перебрался новый наставник горняков Игор Йовичевич, а директором клуба является еще один хорват Дарио Срна.
В минувшем сезоне УПЛ, который не был завершен, Джурасек осенью сыграл за «Днепр-1» 18 матчей, а весной ушел в аренду в словенскую «Олимпию» из Любляны (6 матчей, снова без забитых голов).
Ще один перехід з «Дніпра-1» до «Шахтаря»!!! Джурасек вирішив продовжити кар‘єру в донецькому клубі! Хорватська діаспора в «Шахтарі» збільшується!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) July 15, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» будут принимать соперников в Варшаве
Сергей Городничев недоволен позицией известных боксеров