Ахметов выплатит своим журналистам рекордные выходные пособия

Бизнесмен Ринат Ахметов выплатит своим журналистам рекордные для украинского медиарынка выходные пособия.

Их размер составит от 3 до 12 «довоенных» месячных окладов в зависимости от длительности работы сотрудников (по закону положен 1 месячный оклад). Никогда до этого в Украине журналисты не получали подобных выходных пособий.

Директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко пояснила:

«Именно из-за глубокого уважения к команде Ринат Ахметов решил, что выходное пособие каждому должно быть больше, чем предусматривает закон, чтобы гарантировать каждому и каждой по крайней мере три месяца на то, чтобы определиться, что дальше».