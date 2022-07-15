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  4. Ахметов выплатит своим журналистам рекордные выходные пособия
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 22:20 | Обновлено 15 июля 2022, 22:26
1622
1

Ахметов выплатит своим журналистам рекордные выходные пособия

Размер выплаты составит от 3 до 12 «довоенных» месячных окладов

15 июля 2022, 22:20 | Обновлено 15 июля 2022, 22:26
1622
1
Ахметов выплатит своим журналистам рекордные выходные пособия
SCM

Бизнесмен Ринат Ахметов выплатит своим журналистам рекордные для украинского медиарынка выходные пособия. 

Их размер составит от 3 до 12 «довоенных» месячных окладов в зависимости от длительности работы сотрудников (по закону положен 1 месячный оклад). Никогда до этого в Украине журналисты не получали подобных выходных пособий.

Директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко пояснила:

«Именно из-за глубокого уважения к команде Ринат Ахметов решил, что выходное пособие каждому должно быть больше, чем предусматривает закон, чтобы гарантировать каждому и каждой по крайней мере три месяца на то, чтобы определиться, что дальше».

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бизнес Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Шахтер Донецк Медиа Группа Украина Наталья Емченко
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veter
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