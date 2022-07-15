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Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 21:59 | Обновлено 15 июля 2022, 22:01
1211
0

Сергей РЕБРОВ: «Ярмоленко будет лидером в Аль-Айне»

Украинский тренер уверен, что все получится

15 июля 2022, 21:59 | Обновлено 15 июля 2022, 22:01
1211
0
Сергей РЕБРОВ: «Ярмоленко будет лидером в Аль-Айне»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» по ОАЭ Сергей Ребров рассказал, будет ли у Андрея Ярмоленко достаточно практики в новом клубе.

— Можно ли прогнозировать, что теперь накануне матчей сборной Украины нам не нужно будет волноваться за игровую практику ее капитана?
— Думаю, что да. Здесь есть лимит на легионеров, поэтому клубы выбирают иностранцев высокого уровня, являющихся лидерами команд. Уверен, что именно таким в «Аль-Айне» станет Андрей Ярмоленко.

— В последних матчах сборной Украины ваш новый игрок достойно справлялся с этой ролью. Чего, по вашему мнению, не хватило сине-желтым, чтобы попасть на чемпионат мира?
— Считаю, что футболисты и тренерский штаб нашей команды сделали все, чтобы поехать в Катар, но не хватило какой-то мелочи. Очень хороший поединок был против Шотландии, пожалуй, один из лучших выездных матчей сборной Украины за всю ее историю. Мы контролировали мяч, контролировали игру, создавали много моментов.

Против Уэльса было немного сложнее, там была ровная игра. Упоминается, конечно, пенальти, который арбитр не дал за фол против Андрея Ярмоленко, но все равно разочарование было только результатом, но никак не из-за самого футбола и отдачи в исполнении украинцев. Очень тяжело собрать команду во время войны, состояние игроков было слишком разбалансированным. Многие не имели игровой практики, во втором матче именно это могло стать решающим.

— Вы сказали, что в такое время сложно собрать команду. Пожалуй, еще труднее в сложившейся ситуации организовать внутренний чемпионат?
— Да, конечно, это очень сложно. Но я считаю, что УПЛ нужно запускать и нужно делать это в Украине. Думаю, что руководители украинского футбола добросовестно работают над тем, чтобы все ясно организовать, не забывая, что на первом месте будет безопасность участников матча.

— Эксперты уже сейчас готовы вручить золотые медали футболистам «Динамо». Они правы?
— Я с ними не согласен. Вижу, что «Шахтер» возвращает многих своих украинских футболистов, которые будут очень мотивированы, особенно под руководством нового тренера. Да, в «Динамо» сделали ставку на украинцев на несколько лет раньше, но в нынешней ситуации вообще трудно делать какие-то прогнозы.

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Источник zbirna.com
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