ФЕДЕЦКИЙ – о работе Кучера в Днепре-1: «Это будет почерк Шахтера»

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал неожиданный переход Александра Кучера из «Металлиста» в «Днепр-1».

- С Кучером мы пересекались на футбольном поле: и в сборной Украины, и в «Шахтере», играли также друг против друга. Это был хороший футболист.

Что касается его тренерской карьеры, я считаю, что он еще в полной мере не заявил о себе. Когда до войны Кучер возглавлял «Металлист», было интересно смотреть на его работу. Он прививал команде стиль игры Луческу, что неудивительно, ведь Александр большую часть своей карьеры провел в «Шахтере» и черпал у румынского наставника самое лучшее.

Интересно посмотреть, как сложится его тренерская карьера в «Днепре-1». По слухам, там сейчас строят амбициозный проект. Но лично для меня это не тот «Днепр», который был раньше, это уже совсем другой клуб. Думаю, Кучер продолжит работать в том же направлении, в каком он работал в «Металлисте», это будет почерк «Шахтера».

- Раньше матчи харьковского и днепровского клубов были настоящими дерби, а переходы из одной команды в другую крайне негативно воспринимались болельщиками. Как вы думаете, учитывал ли Кучер этот фактор при переходе и не скажется ли он в дальнейшем?

- Я бы сейчас не делал таких акцентов. В мирное время для меня дерби №1 были противостояния «Днепра» и «Металлиста». По накалу и эмоциям эти матчи были намного ярче чем встречи «Шахтера» с «Динамо». Но сейчас, к сожалению, идет война и основная наша задача - поскорее ее закончить. Для этого надо объединиться как никогда. А потом уже вернемся к тем эмоциям и драйву, которые были во время этих дерби.

Самое главное, чтобы мы не потеряли наш чемпионат и молодое поколение украинских футболистов. Если поставить сейчас наш футбол на паузу, потом будет сложно его возродить, а тем более, вывести на тот уровень, на котором он был в довоенное время.