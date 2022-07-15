Украина. Премьер лига15 июля 2022, 20:22 |
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Супряга снова в старте. Луческу назвал состав на матч с Антверпеном
Встреча начнется в 21:00 по Киеву
15 июля 2022, 20:22 |
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В пятницу, 15-го июля, состоится товарищеская игра, в которой сразятся бельгийский «Антверпен» и «Динамо» Киев.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Цыганков, супряга.
Матч пройдет в Антверпене (Бельгия), на поле стадиона «Босэйлстадион», начало в 21:00.
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Так и надо. Пока Супряга не забъёт - постоянно выгонять в стартовом составе.
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