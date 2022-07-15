Супряга снова в старте. Луческу назвал состав на матч с Антверпеном

В пятницу, 15-го июля, состоится товарищеская игра, в которой сразятся бельгийский «Антверпен» и «Динамо» Киев.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Цыганков, супряга.

Матч пройдет в Антверпене (Бельгия), на поле стадиона «Босэйлстадион», начало в 21:00.