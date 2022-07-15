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  4. Супряга снова в старте. Луческу назвал состав на матч с Антверпеном
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 20:22 |
1752
1

Супряга снова в старте. Луческу назвал состав на матч с Антверпеном

Встреча начнется в 21:00 по Киеву

15 июля 2022, 20:22 |
1752
1
Супряга снова в старте. Луческу назвал состав на матч с Антверпеном
ФК Динамо Киев

В пятницу, 15-го июля, состоится товарищеская игра, в которой сразятся бельгийский «Антверпен» и «Динамо» Киев. 

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Вербич, Цыганков, супряга.

Матч пройдет в Антверпене (Бельгия), на поле стадиона «Босэйлстадион», начало в 21:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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veter
Так и надо. Пока Супряга не забъёт  - постоянно выгонять в стартовом составе.
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