ХАЦКЕВИЧ: «Все понимают почему и для чего нужно проводить чемпионат»

Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мыслями о предстоящем чемпионате Украины.

— Стоит ли проводить чемпионат Украины с 23 августа или нужно немного повременить со стартом?

— То, что нужно проводить – однозначно. Все понимают почему и для чего. Но есть очень много «но» на сегодняшний момент с войной в Украине. А ждать… Уже пятый месяц заканчивается, и все надеются, что война закончится.

— Так можно и погубить наш футбол… В чем главные проблемы УПЛ лета 2022 года?

— Очень много вопросов, связанных с безопасностью, это самый главный момент. Поэтому то, что говорят, что чемпионат стартует 23 числа — это хорошо. Но мы до сих пор не знаем, где и как он будет проводиться. Это будет чемпионат в Украине или это будет комбинированный чемпионат с выездом за границу для команд, которые будут играть в еврокубках. Вопросов очень много, а пока есть только дата.

— Проводить игры в соседних странах не все клубы могут себе позволить.

— Мы все это знаем. Общего знаменателя нет среди клубов на сегодняшний день.

— Отъезд легионеров и массовые тренерские переходы наталкивают на мысли, что этот сезон УПЛ будет полон неожиданностей. Как думаете?

— В плане результатов — конечно. Многие команды, не то, что не доукомплектованы, они находятся в переходном периоде. И где брать футболистов? Все говорят, что для молодежи это хороший момент ‒ будет по пол команды опытных, пол команды молодых. Думаю, это не относится к «Динамо», «Шахтеру», «Днепру». У них собранные, сыгранные команды.