ФЕДЕЦКИЙ: «Для Йовичевича уход легионеров не станет большой проблемой»
Специалист считает, что у нового наставника «Шахтера» все получится
Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение Игора Йовичевича на пост главного тренера в «Шахтер».
- Йовичевич – специалист с современным видением футбола. Он импонирует мне как человек. Мы с ним пересекались в «Карпатах», но тогда у него была немного другая должность. Как тренер – он очень современный, у него правильное направление подготовки футболистов.
Для меня его приход в «Шахтер» не стал какой-то особенной новостью, тем более мы видели результаты «Днепра-1» под его руководством. Днепровская команда показывала атакующий футбол, с высоким прессингом и быстрым переходом из обороны в атаку. После ухода Де Дзерби это вполне логичное назначение.
- Какими вы видите перспективы «Шахтера» без легионеров?
- Конечно, это будет совсем другой «Шахтер». Но у Йовичевича есть одна особенность – он умеет раскрывать молодых футболистов и работать с ними. Так как у нас в стране продолжается война, уровень чемпионата упадет. Поэтому по подбору игроков, которые есть в «Шахтере», уход легионеров не станет большой проблемой.
Возможно, обострится конкуренция за высокие места в УПЛ. На это будет интересно посмотреть. Для украинской молодежи «Шахтера» – это хороший шанс проявить себя. А Йовичевич – именно тот тренер, который умеет находить внутренние резервы. Он ведет себя наравне с футболистами, это отличает его от других тренеров.
Насколько я знаю, Йовичевич хочет пригласить нескольких футболистов «Днепра-1» в свою новую команду.
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