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  4. Виталий Сачко – Таллон Грикспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 июля 2022, 18:30 |
175
0

Виталий Сачко – Таллон Грикспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на челленджере в Нидерландах

15 июля 2022, 18:30 |
175
0
Виталий Сачко – Таллон Грикспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

15 июля украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) продолжит борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.

В четвертьфинальной встрече украинец сразится против лидера посева Таллона Грикспора из Нидерландов (№47 ATP). Поединок пройдет четвёртым запуском после матча Хаукес – Гахов. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 20:00 по Киеву.

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель сразится против Макса Хаукеса (№286 ATP) или Ивана Гахова (№350 ATP).

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Виталий Сачко Таллон Грикспор смотреть онлайн ATP Амерсфорт
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Источник Sport.ua
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