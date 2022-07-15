Виталий Сачко – Таллон Грикспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на челленджере в Нидерландах
15 июля украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) продолжит борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.
В четвертьфинальной встрече украинец сразится против лидера посева Таллона Грикспора из Нидерландов (№47 ATP). Поединок пройдет четвёртым запуском после матча Хаукес – Гахов. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 20:00 по Киеву.
Это будет первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель сразится против Макса Хаукеса (№286 ATP) или Ивана Гахова (№350 ATP).
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