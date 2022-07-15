Виталий Сачко – Таллон Грикспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июля украинский теннисист Виталий Сачко (№286 ATP) продолжит борьбу в рамках грунтового челленджера в Амерсфорте.

В четвертьфинальной встрече украинец сразится против лидера посева Таллона Грикспора из Нидерландов (№47 ATP). Поединок пройдет четвёртым запуском после матча Хаукес – Гахов. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 20:00 по Киеву.

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель сразится против Макса Хаукеса (№286 ATP) или Ивана Гахова (№350 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА