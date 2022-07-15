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  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Если бы не сложилось с футболом, то продавал бы макароны»
Англия
15 июля 2022, 18:14 | Обновлено 15 июля 2022, 18:20
223
1

Егор ЯРМОЛЮК: «Если бы не сложилось с футболом, то продавал бы макароны»

Новичок «Брентфорда» – о том, как начинал играть

15 июля 2022, 18:14 | Обновлено 15 июля 2022, 18:20
223
1
Егор ЯРМОЛЮК: «Если бы не сложилось с футболом, то продавал бы макароны»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Новичок английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, как он пришел в футбол. 

«Мои родители живут в Верхнеднепровске, держат небольшой продуктовый магазинчик. Если бы не сложилось с футболом, наверное, продавал бы макароны или еще что-то. 

С 4 до 8 лет я тренировался сам, выходил во двор и бил мяч. Потом начал ездить в Днепродзержинск (Каменское - ред.), тренер Голик Николай Петрович увидел моя талант и начал его развивать.

С самого детства мой козырь – обводить по 3-4 человека, отдавать передачи, забивать голы. Первый тренер говорил, чтобы я обыгрывал, где хотел и когда хотел. Сейчас ситуация такая, что в третье зоне делай что хочешь, в первой и второй – сыграй проще. Это уже взрослый футбол, ошибка может означать гол», – сказал Ярмолюк.

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Источник Прессинг
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veter
Мог бы устроиться и на литейно-механический завод.
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