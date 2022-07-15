Егор ЯРМОЛЮК: «Если бы не сложилось с футболом, то продавал бы макароны»

Новичок английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, как он пришел в футбол.

«Мои родители живут в Верхнеднепровске, держат небольшой продуктовый магазинчик. Если бы не сложилось с футболом, наверное, продавал бы макароны или еще что-то.

С 4 до 8 лет я тренировался сам, выходил во двор и бил мяч. Потом начал ездить в Днепродзержинск (Каменское - ред.), тренер Голик Николай Петрович увидел моя талант и начал его развивать.

С самого детства мой козырь – обводить по 3-4 человека, отдавать передачи, забивать голы. Первый тренер говорил, чтобы я обыгрывал, где хотел и когда хотел. Сейчас ситуация такая, что в третье зоне делай что хочешь, в первой и второй – сыграй проще. Это уже взрослый футбол, ошибка может означать гол», – сказал Ярмолюк.