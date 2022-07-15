Украинский арбитр получил назначение на матч чемпионата Польши
Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединок высшего польского дивизиона
Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединок высшего польского дивизиона.
Кривушкин получил назначение как резервный арбитр на поединок 1-го тура чемпионата Польши сезона-2022/2023 «Висла» (Плоцк) – «Лехия» (Гданьск), который состоится 17 июля (начало – в 16.00 по киевскому времени).
Напомним, в прошлом сезоне наш соотечественник получил возможность обслуживать матчи третьего и второго польских дивизионов и соответствующие назначения. Также Кривушкин работал на поединках польских низших лиг и судил благотворительный матч «Лехия» (Польша) - «Шахтер» (Украина), который проходил в Гданьске.
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