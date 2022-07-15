Украинский арбитр получил назначение на матч чемпионата Польши

Украинский арбитр Дмитрий Кривушкин будет обслуживать поединок высшего польского дивизиона.

Кривушкин получил назначение как резервный арбитр на поединок 1-го тура чемпионата Польши сезона-2022/2023 «Висла» (Плоцк) – «Лехия» (Гданьск), который состоится 17 июля (начало – в 16.00 по киевскому времени).

Напомним, в прошлом сезоне наш соотечественник получил возможность обслуживать матчи третьего и второго польских дивизионов и соответствующие назначения. Также Кривушкин работал на поединках польских низших лиг и судил благотворительный матч «Лехия» (Польша) - «Шахтер» (Украина), который проходил в Гданьске.