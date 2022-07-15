Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити готов отпустить Зинченко, оставив его конкурента
Англия
15 июля 2022, 17:18 |
1038
1

Манчестер Сити готов отпустить Зинченко, оставив его конкурента

«Арсенал» уже готовит предложение по украинцу

15 июля 2022, 17:18 |
1038
1
Манчестер Сити готов отпустить Зинченко, оставив его конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Манчестер Сити» принял решение касательно украинского легионера Александра Зинченко.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в стане «горожан» решили, что 25-летний украинец может покинуть клуб. 

Также сообщается, что лондонский «Арсенал» готов сделать «Манчестер Сити» официальное предложение о трансфере Александра.

К слову, Натан Аке, уже успевший согласовать условия личного контракта с «Челси», после разговора с Пепом Гвардиолой неожиданно остается в «Ман Сити». Он тоже может сыграть на позиции Зинченко.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» попытается подписать левого защитника Марка Кукурелью из «Брайтона».

По теме:
Егор ЯРМОЛЮК: «Если бы не сложилось с футболом, то продавал бы макароны»
ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
Нужно ли Зинченко уходить из Манчестер Сити
Александр Зинченко Манчестер Сити Марк Кукурелья трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Италии объявила состав для подготовки к Евробаскету
Баскетбол | 15 июля 2022, 12:56 1
Сборная Италии объявила состав для подготовки к Евробаскету
Сборная Италии объявила состав для подготовки к Евробаскету

Джанмарко Поццеко вызовет в расположение команды 15 игроков

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 15 июля 2022, 17:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
Футбол | 15.07.2022, 01:38
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»
Футбол | 15.07.2022, 15:54
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»
Пропустили 4 гола за тайм. Днепр-1 проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
Футбол | 14.07.2022, 20:43
Пропустили 4 гола за тайм. Днепр-1 проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
Пропустили 4 гола за тайм. Днепр-1 проиграл спарринг кипрскому клубу Арис
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tasha19
Арсенал для Зінченка один з найкращих варіантів продовження кар'єри.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
14.07.2022, 14:40 15
Футбол
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
14.07.2022, 19:19 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
15.07.2022, 12:40 1
Футбол
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
13.07.2022, 18:08 4
Футбол
Запусти Javelin в военный корабль – стань генералом в новой игре
Запусти Javelin в военный корабль – стань генералом в новой игре
13.07.2022, 21:42
Другие виды
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
15.07.2022, 07:52 1
Война
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
15.07.2022, 14:41
Теннис
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
14.07.2022, 06:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем