Манчестер Сити готов отпустить Зинченко, оставив его конкурента

«Манчестер Сити» принял решение касательно украинского легионера Александра Зинченко.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в стане «горожан» решили, что 25-летний украинец может покинуть клуб.

Также сообщается, что лондонский «Арсенал» готов сделать «Манчестер Сити» официальное предложение о трансфере Александра.

К слову, Натан Аке, уже успевший согласовать условия личного контракта с «Челси», после разговора с Пепом Гвардиолой неожиданно остается в «Ман Сити». Он тоже может сыграть на позиции Зинченко.

Ранее стало известно, что «Ман Сити» попытается подписать левого защитника Марка Кукурелью из «Брайтона».