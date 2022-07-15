Манчестер Сити готов отпустить Зинченко, оставив его конкурента
«Арсенал» уже готовит предложение по украинцу
«Манчестер Сити» принял решение касательно украинского легионера Александра Зинченко.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в стане «горожан» решили, что 25-летний украинец может покинуть клуб.
Также сообщается, что лондонский «Арсенал» готов сделать «Манчестер Сити» официальное предложение о трансфере Александра.
К слову, Натан Аке, уже успевший согласовать условия личного контракта с «Челси», после разговора с Пепом Гвардиолой неожиданно остается в «Ман Сити». Он тоже может сыграть на позиции Зинченко.
Ранее стало известно, что «Ман Сити» попытается подписать левого защитника Марка Кукурелью из «Брайтона».
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