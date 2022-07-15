Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Обидно, что Шуранов не играет за Украину»

Форвард «Нюрнберга» Эрик Шуранов выступал за сборные Украины U-17 и U-18, но в 2021 году принял предложение от немецкой молодежки, за которую успел сыграть уже 7 матчей и забить 2 гола. Однако пока Шуранов не заигран на основную сборную Германии, он еще может вернуться к выступлениям за сборную Украины.

– Вы хорошо знаете Эрика Шуранова. Это потеря, которую он приобрел немецкое футбольное гражданство?

– Я считаю, что да. Этот форвард доказал свой класс выступлениями за «Нюрнберг». В таком юном возрасте забивать непросто. Это заслуживает уважения. Его качества дают возможность вырасти у сильного форварда. Этот футболист отвечает всем современным требованиям – быстрый, играющий обеими ногами, фактурный, использующий пространство, может обыграть один в один, имеет голевое чувство. Это нападающий штрафной площадки соперника.

– Поддерживаете связи с ним?

– Да. Мы на контакте с отцом. Я радуюсь его успехам. Единственное досадно, что он сейчас играет не за Украину. Но все еще может измениться. Он всегда был мотивирован, когда приезжал в Украину. На бутсах был выбит сине-желтый флаг.