Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой
Лесю продолжают преследовать проблемы со здоровьем
Грунтовый турнир WTA 250 в венгерском Будапеште продолжится без участия украинских теннисисток.
В четвертьфинале Леся Цуренко не смогла продемонстрировать свой уровень профессионализма из-за проблем с локтем правой руки.
33-летняя украинка не смогла продолжить игру и снялась при счете 0:6, 0:2.
Будапешт. 1/4 финала
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 0:6, 0:2 (отказ)
Полуфиналисткой стала Юлия Путинцева, которая в следующем раунде сыграет против победительницы матча между Ван Сиюй (№102 WTA) и Александрой Крунич (№105 WTA).
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