Будапешт. Цуренко не смогла доиграть матч с Путинцевой

Грунтовый турнир WTA 250 в венгерском Будапеште продолжится без участия украинских теннисисток.

В четвертьфинале Леся Цуренко не смогла продемонстрировать свой уровень профессионализма из-за проблем с локтем правой руки.

33-летняя украинка не смогла продолжить игру и снялась при счете 0:6, 0:2.

Будапешт. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 0:6, 0:2 (отказ)

Полуфиналисткой стала Юлия Путинцева, которая в следующем раунде сыграет против победительницы матча между Ван Сиюй (№102 WTA) и Александрой Крунич (№105 WTA).