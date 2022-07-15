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15 июля 2022, 15:11 | Обновлено 15 июля 2022, 15:26
363
0

Динамо U-19 – Арсенал U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

15 июля 2022, 15:11 | Обновлено 15 июля 2022, 15:26
363
0
Динамо U-19 – Арсенал U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В субботу, 16 июля, состоится товарищеский матч между юношескими командами киевских «Динамо» и «Арсенала». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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