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  4. ВИДЕО. Арсенал хочет Зинченко, Тейшейра в Бразилии, ставим на Ливерпуль
Англия
15 июля 2022, 13:36 | Обновлено 15 июля 2022, 13:41
35
0

ВИДЕО. Арсенал хочет Зинченко, Тейшейра в Бразилии, ставим на Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 июля 2022, 13:36 | Обновлено 15 июля 2022, 13:41
35
0
ВИДЕО. Арсенал хочет Зинченко, Тейшейра в Бразилии, ставим на Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
2. Месут Озил – игрок Истанбул Башакшехир
3. Арсенал намерен включиться в борьбу за Александра Зинченко
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

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Источник Sport.ua
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