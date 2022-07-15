Англия15 июля 2022, 13:36 | Обновлено 15 июля 2022, 13:41
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ВИДЕО. Арсенал хочет Зинченко, Тейшейра в Бразилии, ставим на Ливерпуль
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
15 июля 2022, 13:36 | Обновлено 15 июля 2022, 13:41
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1. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
2. Месут Озил – игрок Истанбул Башакшехир
3. Арсенал намерен включиться в борьбу за Александра Зинченко
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас
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