Луис АДРИАНО: «Луческу был больше похож на отца, чем на тренера»
Форвард лестно отозвался о работе с нынешним коучем «Динамо»
35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано рассказал о роли Мирчи Луческу в его футбольной карьере.
«Если я попытаюсь объяснить роль Луческу в моей карьере, то буду говорить до завтра. Он был больше похож на отца, чем на тренера. Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, которым являюсь сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор общаемся с ним». – сказал бразилец.
С февраля нынешнего года Луис Адриано является игроком турецкого «Антальяспора», с которым у него контракт до июля 2023-го.
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