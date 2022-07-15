Луис АДРИАНО: «Луческу был больше похож на отца, чем на тренера»

35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано рассказал о роли Мирчи Луческу в его футбольной карьере.

«Если я попытаюсь объяснить роль Луческу в моей карьере, то буду говорить до завтра. Он был больше похож на отца, чем на тренера. Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, которым являюсь сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор общаемся с ним». – сказал бразилец.

С февраля нынешнего года Луис Адриано является игроком турецкого «Антальяспора», с которым у него контракт до июля 2023-го.