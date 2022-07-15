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  4. Луис АДРИАНО: «Луческу был больше похож на отца, чем на тренера»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 12:29 |
112
0

Луис АДРИАНО: «Луческу был больше похож на отца, чем на тренера»

Форвард лестно отозвался о работе с нынешним коучем «Динамо»

15 июля 2022, 12:29 |
112
0
Луис АДРИАНО: «Луческу был больше похож на отца, чем на тренера»
yenihaberden.com. Луис Адриано

35-летний экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано рассказал о роли Мирчи Луческу в его футбольной карьере.

«Если я попытаюсь объяснить роль Луческу в моей карьере, то буду говорить до завтра. Он был больше похож на отца, чем на тренера. Я многому у него научился. Если я тот Луис Адриано, которым являюсь сегодня, он во многом причастен к этому. Мы до сих пор общаемся с ним». – сказал бразилец.

С февраля нынешнего года Луис Адриано является игроком турецкого «Антальяспора», с которым у него контракт до июля 2023-го.

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Источник Yeni Haber
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