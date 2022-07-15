Игорь ЦЫГАНЫК: «Задача Йовичевича на первый сезон - создать команду»

Журналист Игорь Цыганык считает, что перед новым тренером «Шахтера» Игором Йовичевичем сразу не будет стоять задача обязательно выиграть титул УПЛ.

«У Йовичевича контракт на 2 года, и в первый год у него задача создать команду. Возможно, в первый год результаты будут не такими уж определяющими. Нужно попробовать навязать борьбу за титул, но если не удастся, то не удастся».

«А вот в следующем сезоне, насколько я знаю, будет стоять задача выиграть УПЛ и показать, что он действительно достойный тренер», - сказал Цыганык.