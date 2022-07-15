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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Задача Йовичевича на первый сезон - создать команду»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 11:45 | Обновлено 15 июля 2022, 12:00
397
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Задача Йовичевича на первый сезон - создать команду»

Пока от тренера не будут требовать больших свершений

15 июля 2022, 11:45 | Обновлено 15 июля 2022, 12:00
397
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Задача Йовичевича на первый сезон - создать команду»
ФК Шахтер

Журналист Игорь Цыганык считает, что перед новым тренером «Шахтера» Игором Йовичевичем сразу не будет стоять задача обязательно выиграть титул УПЛ.

«У Йовичевича контракт на 2 года, и в первый год у него задача создать команду. Возможно, в первый год результаты будут не такими уж определяющими. Нужно попробовать навязать борьбу за титул, но если не удастся, то не удастся».

«А вот в следующем сезоне, насколько я знаю, будет стоять задача выиграть УПЛ и показать, что он действительно достойный тренер», - сказал Цыганык.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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