Игорь ЦЫГАНЫК: «Задача Йовичевича на первый сезон - создать команду»
Пока от тренера не будут требовать больших свершений
Журналист Игорь Цыганык считает, что перед новым тренером «Шахтера» Игором Йовичевичем сразу не будет стоять задача обязательно выиграть титул УПЛ.
«У Йовичевича контракт на 2 года, и в первый год у него задача создать команду. Возможно, в первый год результаты будут не такими уж определяющими. Нужно попробовать навязать борьбу за титул, но если не удастся, то не удастся».
«А вот в следующем сезоне, насколько я знаю, будет стоять задача выиграть УПЛ и показать, что он действительно достойный тренер», - сказал Цыганык.
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