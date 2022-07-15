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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не вижу преимущества Динамо перед Фенербахче»
Лига чемпионов
15 июля 2022, 11:25 | Обновлено 15 июля 2022, 12:01
739
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не вижу преимущества Динамо перед Фенербахче»

Тренер считает шансы равными

15 июля 2022, 11:25 | Обновлено 15 июля 2022, 12:01
739
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Не вижу преимущества Динамо перед Фенербахче»
ФК Динамо Киев

Экс-тренер «Динамо» Александр Хацкевич не считает киевскую команду фаворитом в матчах квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Все говорят, что «Динамо» обязано проходить «Фенербахче». Так говорят только дилетанты. «Фенербахче» — достаточно сильная команда. Пришел новый тренер, он тоже очень хорошо знает «Динамо», играл против киевлян в Лиге чемпионов. Это такой же гранд турецкого футбола, как и «Динамо» в Украине».

«Будет интересная игра, шансы равные. Никакого преимущества у «Динамо» я не вижу. «Динамо» играло благотворительные матчи, «Фенербахче» играло в чемпионате, этим все нивелируется».

«Кто на поле будет лучше, у кого выше мастерство, тот и победит», - сказал Хацкевич.

Матчи пройдут 20 и 27 июля.

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Динамо Киев Динамо - Фенербахче Александр Хацкевич Лига чемпионов
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Источник FanDay
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Rolan Stkomarovskiy
Вболівати за ДК, клуб СДПУ(о) та ОПЗЖ - це самого себе не поважати. 
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