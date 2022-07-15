Украина. Премьер лига15 июля 2022, 10:20 |
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ВИДЕО. Первая тренировка с новым тренером. Шахтер начал подготовку к сезону
Команда работает в Нидерландах
15 июля 2022, 10:20 |
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«Шахтер» для подготовки к новому сезону выехал работать в Нидерланды. В четверг команда провела первую тренировку под руководством нового тренера Игора Йовичевича.
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