Тарас СТЕПАНЕНКО: «Привыкли, что в Шахтере много бразильцев»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о начале работы с новым тренером Игором Йовичевичем, а также о ситуации в команде.

«Соскучился по футболу, по ребятам, поэтому приятно вернуться к работе. Думаю, у нового тренера будут новые идеи, будет другой футбол. Пока втягиваемся в работу, потому что ребята в разных кондициях. Атмосфера хорошая в команде».

«Мы привыкли, что у нас было много бразильцев, был Соломон из Израиля, а сейчас все украинцы в составе. Молодым будут давать большие шансы, и мы сейчас помогаем им. Важно, чтобы они прогрессировали».

«Что касается целей, то, думаю, клуб еще объявит нам задачи на сезон. Это очень важно, чтобы были большие цели. Несмотря на ситуацию, несмотря на войну и все трудности, цели должны быть самые высокие».

«Конечно, ушли мощные игроки, бразильцы, которые диктовали игру в атаке, поэтому нельзя сказать, что мы не потеряем», - сказал Степаненко.