Англия15 июля 2022, 08:52 |
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Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда
Пока юный украинец будет обживаться в новых условиях
15 июля 2022, 08:52 |
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Официальный сайт клуба АПЛ «Брентфорд» сообщил, что новичок команды Егор Ярмолюк пока что будет работать с командой «Брентфорд» B.
18-летний украинец начнет подготовку к сезону под руководством Нила Макферлана, но может побороться за свое место в первой команде.
В четверг экс-хавбек «Днепра-1» Ярмолюк подписал с клубом контракт на 3 года с опцией продления еще на год.
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