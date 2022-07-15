Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда

Официальный сайт клуба АПЛ «Брентфорд» сообщил, что новичок команды Егор Ярмолюк пока что будет работать с командой «Брентфорд» B.

18-летний украинец начнет подготовку к сезону под руководством Нила Макферлана, но может побороться за свое место в первой команде.

В четверг экс-хавбек «Днепра-1» Ярмолюк подписал с клубом контракт на 3 года с опцией продления еще на год.