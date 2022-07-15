Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда
Англия
15 июля 2022, 08:52 |
247
0

Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда

Пока юный украинец будет обживаться в новых условиях

15 июля 2022, 08:52 |
247
0
Ярмолюк начнет работу во второй команде Брентфорда
brentfordfc.com

Официальный сайт клуба АПЛ «Брентфорд» сообщил, что новичок команды  Егор Ярмолюк пока что будет работать с командой «Брентфорд» B.

18-летний украинец начнет подготовку к сезону под руководством Нила Макферлана, но может побороться за свое место в первой команде.

В четверг экс-хавбек «Днепра-1» Ярмолюк подписал с клубом контракт на 3 года с опцией продления еще на год.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио
Директор Брентфорда: «Ярмолюк – игрок с очень большим потенциалом»
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брентфорд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ
Футбол | 15 июля 2022, 05:50 0
Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ
Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ

Главные новости за 14 июля на Sport.ua

Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру
Футбол | 14 июля 2022, 16:45 17
Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру
Почему Йовичевич – практически единственный тренер, подходящий ныне Шахтеру

Мнение Алексея Сливченко

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 15.07.2022, 05:05
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник: Маркевич с сыном могли возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Футбол | 14.07.2022, 20:12
Источник: Маркевич с сыном могли возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Источник: Маркевич с сыном могли возглавить Шахтер вместо Йовичевича
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
Футбол | 14.07.2022, 14:40
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Запусти Javelin в военный корабль – стань генералом в новой игре
Запусти Javelin в военный корабль – стань генералом в новой игре
13.07.2022, 21:42
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
13.07.2022, 10:26 49
Футбол
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
14.07.2022, 06:00
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
15.07.2022, 01:19 2
Футбол
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
13.07.2022, 11:28 13
Футбол
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
14.07.2022, 19:19 2
Теннис
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
15.07.2022, 03:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем