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  4. Дарио СРНА: «Я сейчас не готов быть тренером Шахтера»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 08:13 |
802
1

Дарио СРНА: «Я сейчас не готов быть тренером Шахтера»

Команде нужен опытный наставник

15 июля 2022, 08:13 |
802
1
Дарио СРНА: «Я сейчас не готов быть тренером Шахтера»
shakhtar.com

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о подготовке к сезону и назначении тренером команды Игора Йовичевича.

«Начинаем работу с новым тренером. Ожидается, что чемпионат стартует, хотя еще многое может измениться. Мы знаем, что в Виннице прилетела ракета, поэтому нужно быть очень аккуратным. Но важно, что «Шахтер» живой, что руки не опустил».

«Две войны за 8 лет для клуба, но плакать мы не будем, а будем готовиться. Будем представлять Украину в Лиге чемпионов».

«Что касается Игора Йовичевича, то он своей работой показал, что заслужил быть тренером «Шахтера». Рады, что он стал тренером. Мое возможное назначение тренером? Много был слухов, однако я не готов быть наставником «Шахтера» сейчас. Тут нужен человек с опытом, и Игор заслужил своей работой и своим красивым футболом», - сказал Срна.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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