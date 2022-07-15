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  4. Состав Днепра-1 может пополнить Джурасек, Ди Франко отказался
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 07:19 |
139
0

Состав Днепра-1 может пополнить Джурасек, Ди Франко отказался

Легионеров почти не будет

15 июля 2022, 07:19 |
139
0
Состав Днепра-1 может пополнить Джурасек, Ди Франко отказался
scdnipro1.com.ua

По информации ТаТоТаке, есть небольшой шанс, что состав «Днепра-1» пополнит хорватский легионер Невен Джурасек.

У полузащитника есть сомнения, стоит ли возвращаться в Украину, но клуб еще имеет небольшие шансы его убедить. В прошлом сезоне УПЛ игрок провел 18 матчей.

А вот хавбек Фрасиско Ди Франко, который был готов играть за команду, после недавних ракетных обстрелов отказался играть в Украине. Пока в «Днепра-1» только один легионер - Габриэл Бусанелло.

Команда в течение сезона планирует базироваться в Словакии.

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Днепр-1 Невен Джурасек Франсиско Ди Франко
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Источник ТаТоТаке
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