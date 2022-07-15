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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы намерены повторить успех предыдущего сезона»
Испания
15 июля 2022, 05:25 |
95
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы намерены повторить успех предыдущего сезона»

Наставник «Реала» – о целях клуба

15 июля 2022, 05:25 |
95
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы намерены повторить успех предыдущего сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Победа доставляет мне много счастья, поэтому я хочу сохранить этот момент счастья. Мы хотели бы повторить в этом сезоне то, что сделали в предыдущем.

Мы стремимся адаптировать новых игроков к нашей философии. У нас есть возможности для улучшения по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас у нас больше уверенности и знаний», - сказал Анчелотти.

Напомним, что в сезоне 2021/22 мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

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Источник Managing Madrid
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