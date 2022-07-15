Чемпионат Европы15 июля 2022, 00:55 | Обновлено 15 июля 2022, 01:17
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Франция переиграла Бельгию на женском Евро-2022 и вышла в четвертьфинал
В другом матче группы D Италия и Исландия разошлись миром
15 июля 2022, 00:55 | Обновлено 15 июля 2022, 01:17
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14 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 2-го тура в группе D.
Евро-2022 среди женщин
Группа D, 1-й тур
- 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
- 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1
Группа D, 2-й тур
- 10 июля. 19:00. Италия – Исландия – 1:1
- 10 июля. 22:00. Франция – Бельгия – 2:1
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