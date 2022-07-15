Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция переиграла Бельгию на женском Евро-2022 и вышла в четвертьфинал
Чемпионат Европы
15 июля 2022, 00:55 | Обновлено 15 июля 2022, 01:17
0
0

Франция переиграла Бельгию на женском Евро-2022 и вышла в четвертьфинал

В другом матче группы D Италия и Исландия разошлись миром

15 июля 2022, 00:55 | Обновлено 15 июля 2022, 01:17
0
0
Франция переиграла Бельгию на женском Евро-2022 и вышла в четвертьфинал

14 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 2-го тура в группе D.

Евро-2022 среди женщин

Группа D, 1-й тур

  • 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
  • 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1

Группа D, 2-й тур

  • 10 июля. 19:00. Италия – Исландия – 1:1
  • 10 июля. 22:00. Франция – Бельгия – 2:1

 

По теме:
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022
Германия переиграла Испанию в ключевом матче на женском Евро-2022
чемпионат Европы по футболу среди женщин
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Футбол | 14 июля 2022, 03:28 2
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро

Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать огромные деньги

ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере
Футбол | 14 июля 2022, 19:30 6
ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере
ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере

«Горняки» начали подготовку к новому сезону

Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш
Футбол | 14.07.2022, 22:15
Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш
Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Футбол | 14.07.2022, 06:00
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
Футбол | 14.07.2022, 14:40
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб: «На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм»
Генштаб: «На Славянском направлении ВСУ отбили вражеский штурм»
13.07.2022, 07:19
Война
Сборная Украины U-21 во втором поединке на Евро также потерпела поражение
Сборная Украины U-21 во втором поединке на Евро также потерпела поражение
13.07.2022, 20:25
Волейбол
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
13.07.2022, 17:54 8
Теннис
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
13.07.2022, 04:00 6
Футбол
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
13.07.2022, 18:30 4
Футбол
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
13.07.2022, 18:08 3
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
14.07.2022, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем