Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Будапеште
15 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В 1/4 финала украинка сразится с третьей сеяной Юлией Путинцевой из Казахстана (№32 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Ван Сиюй – Александра Крунич, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.
В следующем раунде победительница сыграет против Ван Сиюй (№102 WTA) или Александры Крунич (№105 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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