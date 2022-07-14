Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В 1/4 финала украинка сразится с третьей сеяной Юлией Путинцевой из Казахстана (№32 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Ван Сиюй – Александра Крунич, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.

В следующем раунде победительница сыграет против Ван Сиюй (№102 WTA) или Александры Крунич (№105 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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