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  4. Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 июля 2022, 21:31 |
439
1

Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Будапеште

14 июля 2022, 21:31 |
439
1
Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

15 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В 1/4 финала украинка сразится с третьей сеяной Юлией Путинцевой из Казахстана (№32 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Ван Сиюй – Александра Крунич, ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Ранее девушки играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.

В следующем раунде победительница сыграет против Ван Сиюй (№102 WTA) или Александры Крунич (№105 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник Sport.ua
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Spectra
В Лесу верится больше все из наших, если выйдет завтра, значит готова побеждать. Верим!!!
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